Vụ Shark Bình và cảnh báo pháp lý về tội rửa tiền trong thời đại tài chính số

Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng thông tin các quy định pháp luật hiện nay về tội rửa tiền:

Từ vụ việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền đặc biệt lớn, câu chuyện về kiểm soát dòng tiền bất minh một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận.

Trao đổi với phóng viên VOV2, luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết, theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền, rửa tiền là hành vi của tổ chức hoặc cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm vì làm “biến tiền bẩn thành tiền sạch”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tài chính. Hiện nay, hành vi này được điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không chỉ dựa vào lời khai mà còn căn cứ vào nhiều loại chứng cứ tài chính như sao kê ngân hàng, lệnh chuyển tiền, ủy nhiệm chi, cũng như tài sản liên quan. Việc phân tích các giao dịch này giúp xác định có hay không dấu hiệu bất minh trong dòng tiền, từ đó làm rõ hành vi rửa tiền.

Đáng chú ý, các tổ chức trung gian thanh toán như ví điện tử đang đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát dòng tiền. Theo quy định pháp luật, các đơn vị này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Quy định tại Thông tư 41/2025 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2024) đã siết chặt hơn các tiêu chuẩn an toàn trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền.

Không chỉ tổ chức, cá nhân cũng có trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Nếu cố tình che giấu, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cản trở hoạt động điều tra, cá nhân có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự, thậm chí bị xem xét với vai trò đồng phạm trong tội rửa tiền.

Về chế tài, Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm ở khung cơ bản; từ 5 đến 10 năm ở khung tăng nặng; và cao nhất lên tới 15 năm tù trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có các hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản.

Riêng đối với trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình, theo phân tích của Luật sư Nguyễn Văn Hưng, nếu số tiền liên quan lên tới hơn 200 tỷ đồng như thông tin được đề cập, thì đây có thể được xem là mức đặc biệt lớn và gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, hành vi có thể bị xem xét theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Tuy nhiên, mức án cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả xét xử, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như vai trò của từng cá nhân trong vụ án.