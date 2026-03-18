Shark Bình có vai trò gì trong vụ án Mr Pips?

Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Trong khi đó, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Mr Pips Phó Đức Nam và Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng để thực hiện hành vi rửa tiền.

Hai cấp dưới của Shark Bình ở Công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) cùng bị đề nghị truy tố về tội danh rửa tiền.

Kết luận điều tra xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo của nhà đầu tư, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm chủ tịch.

Shark Bình còn cho Trần Thị Thanh Tâm thống nhất với Nam về Công ty Ngân Lượng sẽ thu phí sàn forex của Nam 2,5% cho giao dịch nạp và 1% cộng 1.000 đồng với giao dịch rút.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường là tên sàn – Hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ như “GKFX – hỗ trợ kỹ thuật”.

Trong nhóm này có Tâm và nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật cùng nhân viên của Phó Đức Nam. Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch lỗi, Tâm tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý do tiền chưa vào tài khoản của sàn. Các bộ phận này sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.

Dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn.

Thay vào đó, nhóm này tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2020, là thời điểm đầu tiên khi Công ty Ngân Lượng có công văn phúc đáp cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/09/2022 là công văn cuối trả lời Công an tỉnh Bình Dương, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số hơn 213 tỷ đồng.