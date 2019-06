Vụ “suýt hỗn chiến" ở Đồng Nai: 3 người là công an tham gia

Chiều nay (13/6), Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ “suýt hỗn chiến trong quán nhậu” xảy ra vào chiều 12/6.



Thông tin trên được đăng trên website của Công an tỉnh Đồng Nai, theo đó, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra khoảng 15h ngày 12/6/2019 thuộc địa bàn xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra khoảng 15h ngày 12/6/2019

Công an xác định sơ bộ những người tham gia vụ việc gồm 2 nhóm: Nhóm 1 ăn uống tại phòng VIP8 quán Lâm Viên có 10 người gồm Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982, ngụ phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (sinh năm 1974, ngụ ngụ tỉnh tỉnh Đắc Lắc) và 8 người khác chưa rõ lai lịch.



Nhóm 2 ăn uống tại phòng VIP2 quán Lâm Viên có 4, trong đó có 3 người là công an gồm: ông Đinh Tú Anh (sinh năm 1979), ông Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1977) hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai; ông Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực TP. Biên Hòa, ông Hùng đã nghỉ hưu cuối năm 2017. Người còn lại là Phạm Văn Hiền (sinh 1985), ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.



Nguyên nhân vụ việc được nhận định xuất phát từ việc va chạm giữa ông Phạm Văn Hiền và ông Nguyễn Tấn Lương trong quán ăn. Cụ thể, ông Hiền vô tình nôn văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân làm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến 2 người là ông Hiền và ông Lê Võ Trường Hải bị xây xát, được đưa đến bệnh viện sơ cứu và xuất viện điều trị ngoại trú.



Nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự

Sau đó, nhóm của ông Hiền lên xe ô tô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang (sinh năm 1986, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch đến cùng nhóm Lương đuổi theo nhóm của Hiền. Nhóm của Lương, Giang đuổi kịp, sử dụng 2 xe ô tô chặn đầu và phía sau xe ô tô của nhóm ông Hiền. Thấy vậy nhóm ông Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa.



Bản tin của Công an Đồng Nai cho biết: sau khi nhận được tin báo có xảy ra vụ đánh nhau, Công an TP. Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã giải tán số người hiếu kỳ, đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở Công an TP. Biên Hòa để xác minh, làm rõ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo.



Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP. Biên Hòa và các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật./.