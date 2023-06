Vụ tấn công tiệm cầm đồ tại Bình Thuận: Bắt tạm giam 7 đối tượng

Liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh (Bình Thuận) vào ngày 15/6, Công an huyện Đức Linh cho biết, đã bắt tạm giam 7 đối tượng. Công an huyện Đức Linh cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an đầu thú.