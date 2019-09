Xác minh lá thư nghi của cựu Phó Giám đốc truy sát cả nhà em gái

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tiến hành xác minh vụ việc liên quan đến nội dung hai bức thư được lan truyền trên mạng xã hội gần 1 ngày qua được cho do bị can Bùi Xuân Hồng để lại nói về những bức xúc liên quan khoản nợ 3 tỷ trước khi ra tay truy sát cả nhà em gái.

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Hồng.

Cụ thể trong các lá thư được viết vào ngày 28/8 và 1/9 đều thể hiện người viết nêu hoàn cảnh khó khăn trong khi số tiền lớn dành dụm được đã cho vay mà không đòi được nên suy sụp, nghĩ đến việc "huynh đệ tương tàn".

Còn theo cơ quan công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn nợ nần. Theo đó, trong hai năm 2016 và 2017, vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi) - cháu rể nạn nhân có vay của đối tượng số tiền 3 tỷ đồng. Mặc dù, đối tượng đã nhiều lần đề nghị vợ chồng Vương trả số tiền trên nhưng tất cả đều khất lần và không trả.

Sau thời gian dài đòi nợ không được, đối tượng cảm thấy ấm ức và nghĩ là đang bị các cháu lừa nên đã nảy sinh hành động truy sát dã man như trên. Được biết, hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều giấy vay nợ phục vụ cho quá trình điều tra./.

