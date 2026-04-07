Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

Thứ Ba, 20:00, 07/04/2026
VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội “VIỆT CƯỜNG” (ID: @son_newcolor.118) đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Nội dung này xuất hiện dưới bài viết “XÉT XỬ VỤ ĐĂNG 38 CLIP XÚC PHẠM LÃNH ĐẠO - BỊ CÁO LÃNH 7 NĂM TÙ” trên tài khoản mạng xã hội “Báo Thái Nguyên” (ID: @baothainguyen.official), thu hút nhiều lượt xem và tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là N.H.C (SN 1985, trú tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Làm việc với cơ quan chức năng, N.H.C thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận sai sự thật.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên được xử lý tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dùng mạng xã hội trong việc đăng tải, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, dễ gây tác động tiêu cực đến dư luận và tình hình an ninh trật tự.

Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, xúc phạm lực lượng chức năng

VOV.VN - Ngày 22/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận tiêu cực, có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: đăng tin sai sự thật mạng xã hội Công an Thái Nguyên
Xúc phạm công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xử lý

VOV.VN - Ngày 11/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Thanh Thịnh vừa mời lên làm việc với một trường hợp đăng tải bình luận có nội dung xấu, độc trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

VOV.VN - Ngày 11/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Thanh Thịnh vừa mời lên làm việc với một trường hợp đăng tải bình luận có nội dung xấu, độc trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Bị phạt vì bình luận xuyên tạc lãnh đạo Hà Nội trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo Thành phố trên mạng xã hội.

