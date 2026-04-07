Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội “VIỆT CƯỜNG” (ID: @son_newcolor.118) đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Nội dung này xuất hiện dưới bài viết “XÉT XỬ VỤ ĐĂNG 38 CLIP XÚC PHẠM LÃNH ĐẠO - BỊ CÁO LÃNH 7 NĂM TÙ” trên tài khoản mạng xã hội “Báo Thái Nguyên” (ID: @baothainguyen.official), thu hút nhiều lượt xem và tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là N.H.C (SN 1985, trú tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Làm việc với cơ quan chức năng, N.H.C thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận sai sự thật.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên được xử lý tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dùng mạng xã hội trong việc đăng tải, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, dễ gây tác động tiêu cực đến dư luận và tình hình an ninh trật tự.