Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, xúc phạm lực lượng chức năng

Thực hiện công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Yên (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản mạng xã hội “Nguyễn M*** T****” đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực, có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Ông N.M.T làm việc tại cơ quan công an

Trước đó, trên trang “Công an xã Bình Yên” đăng tải bài viết về việc phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phần bình luận, tài khoản Facebook nêu trên đã đăng tải nội dung mang tính tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng.

Qua xác minh, tài khoản này do ông N.M.T. (SN 1974, trú tại xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, sử dụng. Công an xã Bình Yên đã mời ông N.M.T. đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, ông N.M.T. thừa nhận hành vi đăng tải bình luận là do bộc phát cá nhân, thiếu suy nghĩ, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ của hành vi, dẫn đến gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông N.M.T. đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Bình Yên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo của cơ quan Công an, khi người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc bình luận; không chia sẻ, lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.