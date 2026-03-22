Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, xúc phạm lực lượng chức năng

Chủ Nhật, 19:27, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận tiêu cực, có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng.

Thực hiện công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Yên (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản mạng xã hội “Nguyễn M*** T****” đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực, có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

xu ly truong hop binh luan tieu cuc tren mang xa hoi, xuc pham luc luong chuc nang hinh anh 1
Ông N.M.T làm việc tại cơ quan công an

Trước đó, trên trang “Công an xã Bình Yên” đăng tải bài viết về việc phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phần bình luận, tài khoản Facebook nêu trên đã đăng tải nội dung mang tính tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng.

Qua xác minh, tài khoản này do ông N.M.T. (SN 1974, trú tại xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, sử dụng. Công an xã Bình Yên đã mời ông N.M.T. đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, ông N.M.T. thừa nhận hành vi đăng tải bình luận là do bộc phát cá nhân, thiếu suy nghĩ, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ của hành vi, dẫn đến gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông N.M.T. đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Bình Yên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo của cơ quan Công an, khi người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc bình luận; không chia sẻ, lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt
Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

