Xác minh vụ người giao hàng bị hành hung ở Hưng Yên

Ngày 24/3, Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã khẩn trương làm rõ vụ việc một người giao hàng bị hành hung xảy ra tại địa phương.

Đối tượng Vũ Trường Thọ tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h27 ngày 23/3/2026, qua fanpage Công an xã Thái Thụy, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ tài khoản Facebook “Long” (P.Đ.L, trú tại xã Thái Thụy) về việc bị một đối tượng lạ mặt hành hung khi đang giao hàng tại khu vực thôn 5.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh. Thượng tá Đỗ Ngọc Lễ – Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 14h ngày 24/3, cơ quan công an đã xác định và triệu tập đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng được xác định là Vũ Trường Thọ (sinh năm 1999, trú tại thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy) đã thừa nhận hành vi hành hung người giao hàng.

Hiện Công an xã Thái Thụy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.