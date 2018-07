Xảy ra án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm ở Đà Nẵng

Theo Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân xảy ra án mạng có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 11h40 phút, sau khi nghe tiếng la hét hoảng loạn, mọi người chạy đến thì phát hiện 1 người đã tử vong, 2 người bị thương nặng. Người dân tri hô, gọi điện báo công an và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu nhưng một người đã không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong là Trần Chí (52 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Còn Lê Ngọc Việt (37 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) bị thương nặng đang được đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Ngôi nhà xảy ra án mạng 2 người thiệt mạng.

Công an quận Cẩm Lệ và Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành cấp cứu các nạn nhân, xác minh, điều tra vụ việc.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khi nhận thông tin, chúng tôi cử lực lượng đến ngay lập tức. Nguyên nhân ban đầu do tình cảm yêu đương. Vụ việc bây giờ do Phòng PC 45 Công an thành phố xử lý, tiến hành các bước theo qui định của pháp luật”./.

