Thông tin thêm về vụ thầy giáo đâm cô giáo do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 23/4, Sở GD-ĐT TP HCM đã có chỉ đạo liên quan đến vụ một giáo viên tại Trường THPT Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, bị nam đồng nghiệp đâm chết. Người dân đứng theo dõi bên ngoài hiện trường.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hiện Sở đã nắm sơ bộ thông tin về vụ việc nam giáo viên dạy thể dục Trường THPT Võ Thị Sáu do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dao đâm một nữ giáo viên dạy Toán cùng trường khiến cô này tử vong sau đó.

Trước mắt, đơn vị này chỉ đạo phía nhà trường phối hợp chặt với cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường phải ổn định tình hình, tâm lý cho toàn thể giáo viên và học sinh, đồng thời lo cho nạn nhân. Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM sẽ tiếp tục theo dõi để có chỉ đạo tiếp theo.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hình sự nam giáo viên dạy thể dục của Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu để làm rõ hành vi liên quan cái chết của cô gái trên. Nạn nhân là cô T., sinh năm 1992, là giáo viên dạy Toán của Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, còn nghi can là giáo viên dạy thể dục cùng trường./.