Xét nghiệm mẫu nước vụ cụ bà đổ thuốc diệt cỏ hạ độc gia đình hàng xóm

Ngày 22/5, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Ng.Th.Th. (SN 1951, trú xã Nam Xuân) đổ thuốc trừ sâu xuống giếng “hạ độc” gia đình hàng xóm.

Theo chị Vân, có thể nguyên nhân xuất từ việc chị có nghi cho bà Th lấy tiền của gia đình.

Theo lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cho biết, sau khi nhận thông tin sự việc, phía đơn vị đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của nạn nhân, lời khai của bà Th. Công an đã tiến hành lấy mẫu nước giếng của gia đình chị Vân bị bà Th. đổ thuốc diệt cỏ xuống để đưa đi xét nghiệm. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý bà Th. theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Công an đang xét nghiệm mẫu nước giếng để phân tích thành phần độc tố trong nước giếng, xem đó là thuộc loại độc tố nào, thuốc diệt cỏ nào và xem xét mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe nạn nhân ra sao. Từ đó mới có căn cứ để xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Quý - Trưởng Công an xã Nam Xuân cho biết, trước đó công an nhận được trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990, trú xóm 7) về việc bị bà Th. đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng. Công an xã đã tiến hành làm việc với bà Th. thì người này thừa nhận ngày 14/5 có đổ 1 chai thuốc diệt cỏ xuống giếng chị Vân. Ngày 15/5, bà Th. tiếp tục mang một chai thuốc diệt cỏ với ý định bỏ vào chai dầu gội đầu để hãm hại nhưng bất thành.

Giếng nước dùng để nấu ăn, sinh hoạt của gia đình chị Vân đã bị cụ bà hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, 5 người trong gia đình chị Vân gồm bố mẹ chồng, chị Vân và 2 con nhỏ đã đi đến bệnh viện thăm khám xét nghiệm. May mắn, cả 5 người được bác sỹ xác định âm tính với chất độc thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, lo sợ ảnh hưởng sức khỏe sau này nên gia đình chị Vân mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo trình bày của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1993, con dâu ông Đàn) cho biết, trước đó khoảng 1 năm, gia đình chị có mất một số tiền. Gia đình có nghĩ đến việc bà Th là người đã lấy số tiền trên nên chị có nhắn tin hỏi con bà Th, nếu có lấy thì cho xin lại.

Tuy nhiên, bà Th một mực phủ nhận đồng thời làm đơn gửi đến chính quyền địa phương cho rằng chị Vân đã vu khống bà. Chính quyền địa phương đã hòa giải giữa hai bên nhưng bà Th không đồng ý hòa giải. Từ đó giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn kéo dài.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Khoảng thời gian trước đó, gia súc, gia cầm mà nhà chị Vân chết bất thường nên chị nảy sinh nghi ngờ. Sau đó, gia đình quyết định lắp camera giám sát. Ngày 15/5, khi xem lại hình ảnh camera chị phát hiện cụ bà hàng xóm mang theo một chai nước lạ đi vào khu vực gia đình nhà mình với hành động bất thường.

Ngay lập tức gia đình chị Vân báo sự việc đến chính quyền địa phương. Khi được mời lên làm việc cụ bà cũng thừa nhận đã đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chị Vân. Giếng nước này gia đình chị Vân thường dùng để sinh hoạt, nấu ăn, uống hàng ngày và làm nước uống cho gia súc, gia cầm, vật nuôi trong nhà.

Trước lời thừa nhận của cụ bà hàng xóm, gia đình chị Vân vô cùng hoang mang lo lắng. Ngay sau đó, cả gia đình không dám sử dụng nước từ giếng này mà phải đi xin ở nơi khác về dùng. Đồng thời 5 thành viên trong gia đình gồm: ông Nguyễn Hữu Đàn (SN 1965), bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1970), chị Nguyễn Thị Vân (SN 1993, con dâu), cháu Nguyễn Thị Thủy T (SN 2016) và Nguyễn Thị Tường V (SN 2018) vội đến bệnh viện đã khoa tỉnh Nghệ An khám, sau đó cả gia đình được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để xét nghiệm. May mắn cả gia đình vẫn chưa có ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.