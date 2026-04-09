Xét xử 2 cựu cán bộ trong vụ cháy dãy nhà trọ ở Hà Nội làm 15 người tử vong

Thứ Năm, 10:58, 09/04/2026
VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Sáng 9/4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, nguyên là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (SN 1996, nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ) ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Phiên tòa liên quan vụ cháy trên phố Trung Kính khiến 15 người tử vong hồi tháng 5/2024. Tòa dự kiến tuyên án vào chiều nay 9/4.

Cáo trạng xác định, năm 2008, ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (cùng sinh năm 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội.

Ngoài ra, ông Quyết còn dành khoảng 33m2 sân nhà cho con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và gia đình ông Quyết. 

Năm 2010, dãy trọ đi vào hoạt động dù quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, một xe máy điện trong lán sửa chữa xe bị chập mạch điện trên đường dây điện, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát. 

Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà ông Quyết có 23 người sinh sống, gồm 7 người trong gia đình ông và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng. Khi phát hiện cháy, gia đình ông Quyết và những người thuê trọ đã hô hoán, tìm đường thoát nhưng đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn. 

Toàn cảnh phiên tòa

Hậu quả vụ cháy khiến 15 người tử vong, 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn).

Tài liệu tố tụng cho rằng, cơ sở cho thuê trọ nhà ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng.

Bị cáo cũng không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra các vi phạm về PCCC đối với cơ sở nhà ông Quyết. 

Cũng tại thời điểm đó, ông Đỗ Tuấn Anh là Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ, đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận.

Hậu quả là cơ sở nhà ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để, dẫn đến xảy ra vụ cháy ngày 24/5/2024, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Trọng Phú/VOV.VN
Vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội: Chủ chung cư mini hầu tòa phúc thẩm
Vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội: Chủ chung cư mini hầu tòa phúc thẩm

VOV.VN - Bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, Hà Nội) - chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong đã hầu toà phúc thẩm chiều 19/6.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội: Chủ chung cư mini hầu tòa phúc thẩm

Vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội: Chủ chung cư mini hầu tòa phúc thẩm

VOV.VN - Bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, Hà Nội) - chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong đã hầu toà phúc thẩm chiều 19/6.

Lùi phiên toà xét xử phúc thẩm vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong
Lùi phiên toà xét xử phúc thẩm vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

VOV.VN - Hội đồng xét xử quyết định lùi ngày xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại Hà Nội. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.

Lùi phiên toà xét xử phúc thẩm vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Lùi phiên toà xét xử phúc thẩm vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

VOV.VN - Hội đồng xét xử quyết định lùi ngày xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại Hà Nội. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.

Vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6
Vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6

VOV.VN - Ngày 5/6 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, chủ chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong) cùng 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6

Vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6

VOV.VN - Ngày 5/6 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, chủ chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong) cùng 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

