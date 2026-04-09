Bắt giám đốc, hiệu trưởng ở Phú Thọ “ăn chặn” tiền trợ cấp của người yếu thế

Thứ Năm, 10:06, 09/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và kế toán do có hành vi nâng khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn trợ cấp dành cho người yếu thế và học sinh dân tộc nội trú.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 cá nhân về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: CACC)

Các bị can gồm: Vũ Doanh Nam (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ), Phùng Thị Thùy Linh (kế toán trung tâm), Trần Thu Đông (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) và Hoàng Thị Xuân Hòa (kế toán nhà trường).

Theo cơ quan công an, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (đóng tại xã Chân Mộng) là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần, người khuyết tật và người già cô đơn – những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5–4 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2025, bị can Vũ Doanh Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập chứng từ khống từ các nguồn ngân sách, nguồn từ thiện và nguồn nuôi dưỡng tự nguyện nhằm chiếm đoạt hơn 679 triệu đồng, sử dụng trái quy định.

Cơ quan công an bắt tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. (Ảnh: CACC)

Cùng với đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, mỗi học sinh được Nhà nước hỗ trợ 1,872 triệu đồng/tháng phục vụ sinh hoạt và học tập.

Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Hiệu trưởng Trần Thu Đông cùng kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa đã nâng khống chi phí thực phẩm, lập chứng từ khống thông qua các hoạt động trải nghiệm để chiếm đoạt hơn 1,03 tỷ đồng.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh. Cùng ngày, Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại quyền lợi của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ trợ cấp xã hội người yếu thế tham nhũng giáo dục công an khởi tố bắt tạm giam sai phạm tài chính Yên Lập
Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

Công an Phú Thọ bắt nhiều giám đốc công ty, triệu tập hàng chục đối tượng

VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Phú Thọ thông báo về việc phá chuyên án lớn khám xét khẩn cấp 28 địa điểm của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Công an triệu tập nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè gần khu vực ngã tư tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Bước đầu xác định, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

