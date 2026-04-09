Xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (Hà Nội): Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sáng 9/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cùng 5 bị cáo trong vụ nhận tiền để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì (TP Hà Nội). Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì);

Bị cáo Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ); Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 9/4. (Ảnh: Phú Hải)

Sau quá trình xét hỏi, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ nên Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra, bổ sung.

Theo tòa, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của các chủ công trình như Nguyễn Văn Thắng, Vương Đức Điệp... có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ. Bên cạnh đó, việc trả hồ sơ cũng để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà, có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ; làm rõ số tiền quy kết các bị cáo nhận hối lộ và số tiền mà bị cáo Quân đã chuyển cho các bị cáo và số tiền còn lại.

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định, các bị cáo là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội.

Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, nhưng nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép/không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Cụ thể: Trần Văn Quân bị cáo buộc tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Gia đình bị can Quân đã nộp lại 100 triệu đồng.

Nguyễn Vũ Diễm bị cáo buộc tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Đặng Thanh Tùng bị cáo buộc tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Gia đình bị can Tùng đã nộp lại 400 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì khai nhận đã giao cho Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Bị cáo Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.