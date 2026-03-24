Xét xử cựu hiệu trưởng ở Hà Nội lạm thu tiền dạy thêm

Sáng 24/3, TAND Khu vực 1 – Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng nhà trường về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, VKSND TP Hà Nội cho rằng năm học 2013 – 2014, các bị cáo Bình và Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”.

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, lớp càng đông học sinh thì mức thu càng giảm. Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Toàn cảnh phiên tòa

Cơ quan tố tụng cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 đến 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng – đây là thiệt hại cho các phụ huynh học sinh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi riêng cho giáo viên, quản lý.