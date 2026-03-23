Cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo 13 tỷ đồng để chơi Forex

Thứ Hai, 15:23, 23/03/2026
VOV.VN - Để có tiền chơi ngoại hối trên sàn Forex, Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1980) đã nghĩ ra cách lừa người thân tiền đầu tư các gói thầu vật tư trong trường đại học, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1980, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bằng hành vi lừa góp vốn kinh doanh mua bán đá muối và các gói thầu vật tư trong trường Đại học, Ngân đã chiếm đoạt khoảng 13 tỷ đồng của cháu họ Ngân là Triệu Thị N. (SN 1986, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

Cáo trạng xác định, năm 2022, Ngân bắt đầu chơi ngoại hối trên sàn Forex qua ứng dụng "Meta Trader 4" (MT4) trên điện thoại di động. Ban đầu, Ngân chơi Forex có lãi nhưng đến giữa năm 2022 thì bắt đầu bị thua lỗ. Do vậy Ngân tìm cách gỡ lại số tiền này.

Cơ quan điều tra xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy kết quả: Nguyễn Thị Hồng Ngân từng là cán bộ công tác tại Trung tâm kỹ thuật cơ khí thuộc Trường cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân là cán bộ thực hành thí nghiệm, không có chức năng nhiệm vụ gì liên quan đến các gói thầu vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tuy nhiên để huy động được tiền, Ngân vẫn đưa ra thông tin gian dối với chị N. là Ngân có mối quan hệ tốt trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nên có nhiều gói thầu vật tư được ưu tiên.

Ngân trao đổi, nếu chị N. góp tiền, Ngân sẽ trả cho chị N 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng; 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả gốc và lãi sau 3 tuần. Còn đối với các gói thầu vật tư, chị N góp 100 triệu đồng, lãi sau 1 tháng sẽ là 7 triệu đồng.

Do tin tưởng họ hàng nên chị N. và Ngân chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi các đơn hàng qua tin nhắn Zalo và gọi điện thoại.

Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của chị N., Ngân không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt chi tiêu cho mục đích cá nhân, giao dịch ngoại hối trên sàn giao dịch Forex dẫn đến thua lỗ không có khả năng chi trả.

Mỗi lần chị N. chuyển tiền vào các đơn hàng thì Ngân lại chuyển trả lại một phần tiền nói là tiền gốc và lãi từ việc đầu tư. Tổng số tiền Ngân chuyển trả lại cho chị N. là hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không chuyển tiền trả cho chị N. theo thỏa thuận, chị N. liên tục đòi tiền thì Ngân nói dối là trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán nhằm trì hoãn.

Tính đến ngày 25/5/2025, tổng số tiền Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, Ngân đã trả thêm cho chị N 1,3 tỷ đồng, còn lại chưa trả hơn 11 tỷ đồng.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố tài xế xe khách đâm chết đồng nghiệp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Xanh (42 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người".

Xử lý nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu tại Sơn La

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường của phường Chiềng Cơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khởi tố 2 đối tượng dùng súng hơi khí nén săn bắn thú rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Căn cứ kết quả giám định, lực lượng chức năng xác định 2 khẩu súng thu giữ là loại súng nén khí, nén hơi thuộc vũ khí quân dụng.

