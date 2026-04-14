Xét xử phúc thẩm cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vào ngày 6/5

Thứ Ba, 10:19, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Ngày 6/5 tới đây, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo. 

Theo đó, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 6/5 đến 8/5). Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 người, do Thẩm phán Trần Thị Quỳnh làm chủ tọa phiên tòa.

xet xu phuc tham cuu cuc truong nguyen thanh phong vao ngay 6 5 hinh anh 1
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Đến thời điểm hiện tại, phiên tòa phúc thẩm đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Trước đó vào tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án sơ thẩm với 55 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) 15 năm tù; Nguyễn Hùng Long (cựu Cục phó) 12 năm tù. 

Hơn 30 bị cáo còn lại trong nhóm tội Nhận hối lộ lĩnh án từ 30 tháng tù treo đến 9 năm tù.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá, đối với nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và bị cáo Trần Thị Việt Nga (thời điểm phạm tội là Cục phó Cục An toàn thực phẩm) là người giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò là chủ mưu cầm đầu đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, ngoài lệ phí theo quy định, phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong là 94,8 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga là 12 tỷ 729 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng, vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt cao trong vụ án mới tương xứng với hành vi và vai trò phạm tội của các bị cáo.

Trọng Phú/VOV.VN
