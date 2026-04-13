Nhiều đối tượng phạm tội về ma túy sa lưới ở Hà Nội

Thứ Hai, 19:22, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng của Hà Nội cho biết, đã đồng loạt phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ lượng lớn Methamphetamine và MDMA.

Ngày 13/4, Công an Hà Nội thông tin, Công an xã Tam Hưng đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Đức (trái) và Phạm Thanh Tùng

Trước đó, tại khu vực thôn Song Khê, xã Tam Hưng, lực lượng công an xã đã bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,166 gam Methamphetamine.

Cũng trong những ngày gần đây, Công an xã Tam Hưng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời vận động đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1993, trú tại xã Thanh Oai) ra đầu thú. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 6,631 gam Methamphetamine.

Trước đó, cuối tháng 3, tại khu vực đường Sông Ái (thôn Phượng Mỹ), Công an xã Tam Hưng đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Uyển Nhi (SN 2005, quê Ninh Bình, hiện trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7,690 gam MDMA.

Qua quá trình đấu tranh, khai thác, lực lượng công an xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Bình Minh) là đối tượng cung cấp ma túy cho Nhi. Sau khi được vận động, đến ngày 28/3/2026, Tuấn Anh đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Hiện các vụ việc đã được Công an xã Tam Hưng hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy trong thời gian ngắn thể hiện sự quyết tâm cao của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn.

Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Đông Ngạc đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy, bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

