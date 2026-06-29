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Xét xử phúc thẩm với hai cựu Thiếu tướng Quân đội liên quan đến Nguyễn Văn Hậu

Thứ Hai, 14:51, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương đưa ra xét xử phúc thẩm với hai cựu Thiếu tướng quân đội, liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), để xem xét kháng cáo của các bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Duy Cường, cựu Thiếu tướng, cựu hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

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Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Phú Lam)

Cũng trong phiên tòa, Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2025, trong vụ án khác, 3 người này cũng bị phạt tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tổng hợp với hai bản án, tòa xác định Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Hằng 13 năm và Định 10 năm 6 tháng.

Trọng Phú/VOV.VN
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