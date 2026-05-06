Xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Hậu và hai cựu Thiếu tướng quân đội

Thứ Tư, 10:54, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5 tới, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ xét xử hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường, cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu, trong vụ án vi phạm đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang.

Do có kháng cáo của 414 bị hại và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, Tòa án Quân sự Trung ương đã ra quyết định ngày 12/5 tới sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm 5 bị cáo. Trong đó gồm các bị cáo: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng (chị gái bị cáo Hậu).

Nguyễn Văn Hậu (ảnh phải) hầu tòa sơ thẩm tại Tòa án Quân sự. (Ảnh: X.A)

Phiên tòa sẽ diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tọa là thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt. Tòa án cũng triệu tập 414 bị hại có kháng cáo trong vụ án và một số người liên quan gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Ngân hàng MBbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Trước đó, ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên án sơ thẩm, phạt cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Cùng tội danh trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng nhận án 4 năm tù, cộng án cũ trong một vụ khác bằng 26 năm 6 tháng tù. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nhận án 3 năm 6 tháng tù, cộng án cũ trong vụ khác bằng 17 năm tù.

Với 3 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tòa phạt Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận án 11 năm tù, cộng án cũ 30 năm tù (trong vụ đưa hối lộ xét xử năm 2025) bằng mức án 30 năm tù.

Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (giữa) và Nguyễn Duy Cường (ảnh trái) tại phiên xử sơ thẩm. (Ảnh: X.A)

Chị gái Nguyễn Văn Hậu là bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Phúc Sơn, bị phạt 7 năm 6 tháng tù, cộng án cũ bằng 13 năm tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đông Nam Á, bị phạt 8 năm 6 tháng tù, cộng án cũ bằng 10 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm xác định, các cựu Thiếu tướng quân đội cùng nhóm lãnh đạo, cán bộ tỉnh Khánh Hòa đã giao sai quy định 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn vào năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn triển khai dự án tại đây nhưng dù chưa đủ điều kiện vẫn bán cho gần 700 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng. Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn không thể giao đất cho người mua nên phạm tội lừa đảo.

HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm các quy định quản lý Nhà nước về đất đai, gây ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân. Bị cáo Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại và thu về số tiền hơn 7.032 tỷ đồng. 

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm yêu cầu Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 7.032 tỷ đồng cho các bị hại. Ghi nhận bị cáo đã nộp khắc phục 160 tỷ đồng, tòa án tuyên tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.

Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 20/5

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội ra quyết định ngày 20/5 sẽ xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé gái 2 tuổi nguy kịch
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp “vợ chồng hờ” nhiều lần dùng cây tre bạo hành bé gái 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng.

Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
VOV.VN - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy đã chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Công an Hà Nội vây sới xóc đĩa, khởi tố 10 bị can
VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, thu giữ số tiền hơn 75 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc sát phạt.

