Xô xát do va chạm giao thông, 5 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cao Bằng (Công an tỉnh Cao Bằng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phương Công Minh (SN 1988), trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, Cao Bằng; Lê Tuấn Anh (SN 1988), trú tại tổ 1, phường Duyệt Trung, TP. Cao Bằng; Hứa Văn Thoan (SN 1999), Dương Văn Cơ (SN 1992), Hứa Văn Đoàn (SN 1992), cùng trú tại xóm Bản Sộc, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, Cao Bằng về tội Gây rối trật tự công cộng trong vụ việc xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (phường Tân Giang, TP. Cao Bằng).

Lê Tuấn Anh (trái) và Phương Công Minh tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/4, ông P.I.T có xảy ra mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông với anh Hứa Văn Thoan. Vào khoảng 21h cùng ngày, con trai ông P.I.T là Phương Công Minh đã gặp nhóm của Thoan, Cơ, Đoàn tại quán trà đá gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh để nói chuyện, làm rõ việc va chạm giao thông nêu trên. Khi đó, Minh có gọi điện thoại cho bạn là Lê Tuấn Anh đến để cùng nói chuyện với nhóm của Thoan.

Tuy nhiên, hai bên không giải quyết được mâu thuẫn và còn xảy ra xô xát, Minh bị nhóm của Thoan đuổi đánh. Sau đó, Lê Tuấn Anh tới để “trợ giúp” bạn mình khiến nhóm của Thoan bỏ chạy về hướng Thạch An.

Khi đến địa phận xã Chu Trinh, thấy xe ô tô của Minh bám theo phía sau, Thoan cùng bạn là Hứa Văn Đoàn đã dừng xe và dùng chai bia ném vào xe ô tô của Minh làm vỡ kính lái. Khi đó Minh hoảng sợ nên đã nhấn ga cho xe di chuyển và đâm trúng Đoàn, khiến người này bị gãy chân phải.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Bằng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện và làm rõ các đối tượng có liên quan, thu giữ một khẩu súng màu đen, 3 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tang vật có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.