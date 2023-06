"Xóa" ma tuý ở Quảng Ninh: Nóng từ biên giới vào nội địa

“Giữ vững thành quả và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống, kiểm soát ma túy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và vì tương lai của thế hệ trẻ”, các cấp uỷ, chính quyền và người dân Quảng Ninh đã và đang chung tay “triệt cung, giảm cầu”, ngăn chặn tác hại từ “cái chết trắng”.

Ngày 12/5/2008, Công an tỉnh Quảng Ninh phá Chuyên án trinh sát bí số 408-P, đấu tranh bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý lợi dụng phương thức vận chuyển hàng hoá tạm nhập tái xuất, bắt 5 đối tượng người nước ngoài thu giữ 8,8 tấn nhựa cần sa cùng nhiều tang vật khác

Đường biên giới đất liền Việt – Trung dài gần 119 km lẩn khuất nhiều đường mòn, lối mở. Đường phân định Vịnh Bắc Bộ dài 191 km mênh mông trên biển Đông... Tuyến biên giới trên địa phận tỉnh Quảng Ninh từng là nơi hình thành những đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Năm 2013, Công an tỉnh Quảng Ninh phá chuyên án 006-N “32 nghìn bánh heroin, 40kg ma túy tổng hợp” - 1 trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy cả nước. Năm 2016, đường dây 260 bánh heroin từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc bị bóc gỡ…

Thượng tá Lê Ngọc Hạnh (Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý) kể lại: "Với chuyên án 408-P, chúng vận chuyển theo phương thức tạm nhập tái xuất. Chúng tôi bắt 5 đối tượng người nước ngoài và thu 8,8 tấn nhựa cần sa tại địa bàn TP Móng Cái. Có lẽ tại khu vực Đông Nam Á này cũng chưa có vụ án nào thu giữ lượng ma tuý lớn hơn."

Các lực lượng phòng chống ma tuý được tuyên dương nhờ những đóng góp không mệt mỏi trong cuộc chiến vì Bình Yên cho nhân dân

Thượng tá Lê Hồng Vân kể lại: "Vụ vận chuyển 63 bánh, 21,8kg heroin, các đối tượng đóng kín và giả làm hàng hoá thông thường, chôn ở khu vực sát biên giới, dưới gốc cây, lợi dụng đêm tối hoặc lúc lực lượng chức năng tuần tra không khép kín thì liên hệ đưa sang Trung Quốc tiêu thụ".

Còn nhớ những thập niên trước, cơn bão ma tuý từng quét qua các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả... nhấn chìm bao mảnh đời, để lại tiếng thở dài xót xa và cả nước mắt của những người đã từng sống và chứng kiến.

Người dân kể lại: "Giai đoạn từ năm 1995 đến 2009 là nóng nhất. Những tụ điểm như vườn hoa Bãi Cháy, núi Mắm Tôm Yết Kiêu, ngã tư Long Toòng… có hàng chục người nghiện, mua bán heroin, tụ tập hút chích công khai. Khu vực bệnh viện tỉnh phức tạp, đối tượng nghiện mang dao kiếm lên đe đánh cả bác sĩ, rất manh động. Có những tháng khu phố mấy thanh niên chết, do nghiện, si đa, có nhiều khi 1 năm chết 15-20 thanh niên"...

Chuyên án 006-N có số đối tượng tham gia đường dây hoạt động lớn nhất từ trước đến nay, chỉ trong giai đoạn I đã khởi tố điều tra gần 100 đối tượng, thời gian diễn ra lâu nhất, số lượng ma túy tiêu thụ hơn 32 ngàn bánh heroin, số bị can lĩnh án tử hình nhiều nhất...

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hôm nay, ông Nguyễn Văn Thảnh, Bí thư, Khu trưởng Khu phố 1 (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) lại tiếp các anh Công an phường tới nhà trò chuyện. Ông vui vẻ kể đang liên hệ công ty bảo vệ bố trí việc làm cho 2 trường hợp mới cai nghiện về, không quên lưu ý các trường hợp người sử dụng ma tuý trái phép đang có hồ sơ quản lý tại phường: "Sau khi xoá tụ điểm dưới bến tàu, ma tuý giờ đây so với trước kia đã không còn đáng kể. Bà con lắng nghe công an, công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phối hợp cùng tổ tự quản hoạt động đều đặn, an ninh đảm bảo. Trước kia thì sấn sổ cướp của người ta nhưng giờ không còn nữa, người dân khấn khởi không lo nghĩ, không còn phải thức đêm thức hôm, sợ sệt".

Bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, công sức và cả máu. Biên giới và nội địa chưa bao giờ hết nóng nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ hàng năm, năm sau cao hơn năm trước.

Các loại ma tuý bị phát hiện trên địa bàn đa dạng chủng loại từ heroin truyền thống đến ma tuý tổng hợp thế hệ mới, các đối tượng manh động sử dụng "hàng nóng" để chống trả lực lượng chức năng

Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, Phó Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhấn mạnh: "Đặc biệt từ sau khi thực hiện Chỉ thị 36 (năm 2019), Quảng Ninh triển khai rất nhiều kế hoạch và phối hợp giữa các lực lượng, nhất là khu vực biên giới giữa biên phòng, hải quan, đấu tranh rất quyết liệt "từ gốc đến ngọn". Khi bắt được các đối tượng ở Quảng Ninh, chúng tôi truy xét ngay những đối tượng cộm cán vào tận cửa khẩu Cầu Treo, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lai Châu, phối hợp với cục Cảnh sát ma túy truy xét đến cùng, không bao giờ buông bỏ".

“Quả đấm kép” của Quảng Ninh là “triệt nguồn cung”, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển, làm giảm tối đa nguồn cung cấp ma tuý vào địa bàn tỉnh; và “giảm nguồn cầu”, xoá các tụ điểm về tệ nạn ma tuý, rà soát tổng thể và quản lý hàng nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý, tuyên truyền phòng ngừa bằng nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực…

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị gắn với các Nghị quyết 96/2013 và 314/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phòng chống tội phạm, tệ nạn, 30% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh không còn tệ nạn ma túy. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh bắt giữ, xử lý hình sự gần 1.700 vụ ma tuý với hơn 2.600 đối tượng, tăng gần 25% so với cùng kỳ về số vụ, 35% về số đối tượng. Tình hình tội phạm ma tuý hoạt động trên tuyến biên giới giảm rõ rệt, nhờ lực lượng chức năng 2 bên tăng cường các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến nay phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma tuý số lượng lớn sang Trung Quốc tiêu thụ.

Yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý, được Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổng kết, đó là nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị (trong đó nòng cốt là lực lượng Công an), phối hợp các đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân. Ở đâu có sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, kiểm tra, đôn đốc thì ở đó, công tác đấu tranh phòng chống ma tuý đạt hiệu quả cao, có chuyển biến tốt.

Số vụ xử lý hình sự liên quan đến ma tuý trong giai đoạn 2020-2022 tăng 25%, tình hình tội phạm ma tuý trên biên giới giảm rõ rệt

Như chia sẻ của Thượng tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái: "Người dân cung cấp rất nhiều thông tin về tội phạm nói chung và ma tuý nói riêng, trao đổi thông tin ban đầu để chúng tôi xác lập chuyên án và đấu tranh bắt giữ thành công. Hội phụ nữ, thanh niên tuyên truyền sâu rộng, người già gương mẫu giáo dục con cháu, hiệu quả rất rõ ràng. Lực lượng công an có đông bao nhiêu, cũng không bằng triệu triệu đôi tai ánh mắt của người dân".

Những chiến công được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND, nhiều Huân chương, Bằng khen các cấp, nhưng đối với các lực lượng chống ma tuý tại Quảng Ninh, "Bình Yên" cho nhân dân chính là sự ghi nhận lớn lao, quý giá nhất.

Ông Nguyễn Văn Thảnh, Bí thư, Khu trưởng Khu phố 1 (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) (bìa trái) thường xuyên trao đổi, thông tin với lực lượng Công an phường về tình hình trên địa bàn

Cuộc chiến chống ma tuý luôn luôn khốc liệt, Quảng Ninh đã và đang phải đối mặt với muôn vàn nguy cơ mới khi tội phạm ma tuý ngày càng phát triển theo hướng phi truyền thống, trong “ma trận” thủ đoạn tinh vi, khó lường. Đâu là giải pháp để giữ vững thành quả và tăng cường đấu tranh trong tình hình mới? Mời quý độc giả đón đọc bài 2 của loạt bài: Quảng Ninh “xoá” ma tuý vì hạnh phúc nhân dân./.