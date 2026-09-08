Xử lý 7 thanh thiếu niên gây rối an ninh trật tự ở Sơn La

Các đối tượng gây rối an ninh trật tự trong đêm 7/9.

Theo đó, vào buổi tối ngày 7/9, hai nhóm gồm 7 đối tượng từ 16 đến 20 tuổi là Đ.Đ.Q, L.Đ.H, L.A.H, B.C.V, L.H.L, C.Đ.T và N.A.M do lời qua tiếng lại đã xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sông Mã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan lên trụ sở để làm việc. Hiện Công an xã Sông Mã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Sông Mã triệu tập các đối tượng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh, thiếu niên về những hệ lụy có thể xảy ra từ tụ tập đông người, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế cảm xúc, không để những mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành hành vi gây mất an ninh, trật tự, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.