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Khởi tố 12 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 17:52, 04/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ nhiều nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường.

Theo đó, ngày 28/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, đêm 25, rạng sáng 26/6/2026, tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

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Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Đáng chú ý, một số đối tượng mang theo kiếm, dao, đinh ba, tuýp sắt và vỏ chai bia. Từ đường Nguyễn Lương Bằng, các nhóm này liên tục phóng xe, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường như Vũ Hựu, Nguyễn Thị Duệ, khu vực gầm cầu vượt Đồng Niên và đến cầu Hàn.

Hành vi của các nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân trên địa bàn.

Ngay sau khi nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm và làm rõ những người liên quan.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

PV/VOV.VN
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