Xử lý các đối tượng rượt đánh người đến thu mua sầu riêng ở Đồng Tháp

Thứ Tư, 18:47, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Ngũ Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản của người đi mua  trái sầu riêng.

Vào khoảng 20h tối 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (sinh năm 1975, thường trú xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.  Đến khoảng 2h30 phút sáng 20/3 trong quá trình trao đổi, thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh, mâu thuẫn. Hai người bên nhóm của anh Hiền bị nhóm người trong vựa sầu riêng đánh, Anh Hiền cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ đi.

xu ly cac doi tuong ruot danh nguoi den thu mua sau rieng o Dong thap hinh anh 1
Nhiều người đi mua trái sầu riêng bị các đối tượng trong kho sầu riêng rượt đánh gây mất ANTT

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên dùng xe ô tô đuổi theo. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp thì bắt kịp và xông vào dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền. Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, những người bị thương bên phía anh Hiền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - tỉnh Đồng Tháp tiến hành, xác minh, làm việc những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp rượt đánh người sầu riêng gây rối trật tự công cộng cố ý làm hư hỏng tài sản Công an xã Ngũ Hiệp truy đuổi bằng ô tô hiểu lầm mua bán hành hung người điều tra xử lý
Xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng bạo lực khi va chạm giao thông
Xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng bạo lực khi va chạm giao thông

VOV.VN - Thực trạng người tham gia giao thông tự "xử lý" sau khi va chạm gia tăng trong thời gian gần đây. Khi xảy ra va chạm, một số người tự cho mình quyền được phán xét người khác, nhẹ thì buông lời khiếm nhã, nặng thì truy đuổi, hành hung...

Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng đánh cô gái trẻ giữa đường

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương truy bắt các đối tượng hành hung, gây thương tích người khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xử lý hình sự các đối tượng đâm xe vào lực lượng CSGT

VOV.VN - Những ngày qua, liên tiếp 2 vụ việc chống đối, đâm xe vào lực lượng CSGT tại Vĩnh Phúc và Lào Cai đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng lực lượng CSGT củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật hình sự.

