Xử lý các đối tượng rượt đánh người đến thu mua sầu riêng ở Đồng Tháp

Vào khoảng 20h tối 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (sinh năm 1975, thường trú xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Đến khoảng 2h30 phút sáng 20/3 trong quá trình trao đổi, thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh, mâu thuẫn. Hai người bên nhóm của anh Hiền bị nhóm người trong vựa sầu riêng đánh, Anh Hiền cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ đi.

Nhiều người đi mua trái sầu riêng bị các đối tượng trong kho sầu riêng rượt đánh gây mất ANTT

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên dùng xe ô tô đuổi theo. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp thì bắt kịp và xông vào dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền. Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, những người bị thương bên phía anh Hiền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - tỉnh Đồng Tháp tiến hành, xác minh, làm việc những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.