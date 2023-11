Xử lý, ngăn chặn nhiều nhóm gây rối trật tư trong đêm ở Đà Nẵng

Bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự, sử dụng hung khí nguy hiểm chém người trọng

VOV.VN - Ngày 12/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 2005, trú tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi cố ý gây thương tích.