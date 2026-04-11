Đà Nẵng xử lý hàng ngàn trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trên đường phố

Thứ Bảy, 14:12, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, nhất là các hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã tổ chức hơn 1.300 ca tuần tra kiểm soát, với hơn 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 1.900 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó hơn 100 trường hợp dưới 16 tuổi, 1.500 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi, hơn 300 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ hơn 600 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội các cấp thuộc Công an TP đã điều tra, làm rõ 11 vụ với hơn 100 đối tượng liên quan các nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố. Trong đó, đã khởi tố 5 vụ với 75 bị can về các hành vi “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “gây rối trật tự công cộng”; hiện đang tiếp tục xác minh, điều tra 6 vụ với 27 đối tượng. 

Tối 10/4, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, song tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Tối 10/4, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật ra quân bảo đảm an ninh trật tự. Trọng tâm là đường 2/9, đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Cường) và các tuyến kết nối xung quanh – khu vực thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Ngay trong tối 10/4, các tổ công tác gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và lực lượng 911 đã đồng loạt ra quân, triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp công khai với hóa trang mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Kết quả đêm đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 42 trường hợp vi phạm, tạm giữ 30 phương tiện; xử lý nghiêm các hành vi như thay đổi kết cấu xe, điều khiển xe không biển số, vi phạm nồng độ cồn. Qua tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện một phương tiện không biển số nghi vấn là tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó, đã bàn giao cho Công an phường tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã giải tán hơn 100 thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực Quảng trường 29/3; đồng thời kiểm tra hành chính nhiều cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung. Với phương châm “phát hiện đến đâu, xử lý nghiêm đến đó”, lực lượng Công an quyết tâm giữ vững môi trường an toàn, bình yên.

Một số hình ảnh lực lượng Công an TP Đà Nẵng ra quân kiểm tra phương tiện tối 10/4:

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân
VOV.VN - Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tôn vinh 80 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2026). Dự lễ tôn vinh có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội
Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội

VOV.VN - Tháng Thanh niên năm 2026, gần 42.000 lượt đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng triển khai 167 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hôm nay (10/4).

Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng
Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt rơm rạ trên đồng.

