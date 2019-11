Xử lý nghiêm nhóm thanh niên phạm pháp, tấn công cảnh sát cơ động

Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin chính thức liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên chống đối, tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động tại huyện Thủy Nguyên.

Bị xử lý vi phạm, nhóm thanh niên tấn công cảnh sát cơ động. Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, đêm 27/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 10, đến địa phận xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên), Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hải Phòng) phát hiện 3 đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô BKS 36-B4 058.77 theo hướng từ xã Thiên Hương về phía thị trấn Núi Đèo. Tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, có biểu hiện chống đối. Thời điểm này, đối tượng thứ tư xuất hiện tự nhận là chủ sở hữu xe mô tô BKS 36-B4 058.77, sau đó có lời lẽ thô tục và hành vi tấn công cán bộ tổ tuần tra.

Tổ tuần tra đã khống chế, đưa 4 đối tượng này và xe mô tô về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên. Nhóm đối tượng được xác định gồm Trịnh Huy Nam (SN 1994), Lê Công Thắng (SN 1992), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1985) và Lê Công Trình (SN 1989) cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Một số đối tượng có biểu hiện say rượu bia. Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đã bàn giao các đối tượng cho gia đình quản lý, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Clip nhóm đối tượng chống đối, tấn công cảnh sát cơ động tại Hải Phòng: