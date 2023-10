Xử lý nhóm đối tượng điều khiển xe 1 bánh đưa lên mạng xã hội để câu like

VOV.VN - Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hương (huyện Châu Thành) làm việc với 03 đối tượng có liên quan đến clip 02 thanh niên điều khiển xe máy chạy 1 bánh, phóng nhanh trên quốc lộ 1 để làm rõ và xử lý hành vi này.