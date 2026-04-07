Xử lý sai phạm tại Ban Thi đua - Khen thưởng, nhiều cán bộ bị tuyên án

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối với bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, nguyên kế toán của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An, Trưởng Cửa hàng số 24, thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành) 7 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) bị Tòa tuyên 3 năm tù, Hồ Vũ Bảo (44 tuổi, nguyên Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, cùng ngụ phường Đạo Thạnh, nguyên Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Theo cáo trạng từ ngày 1/1/2020 đến 31/8/2023, Võ Thị Thùy Trang (sinh năm 1982, kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đã sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng do các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên cung cấp hàng hóa cho Ban Thi đua - Khen thưởng để lập chứng từ thanh toán khống. Trang sử dụng chữ ký số của lãnh đạo đơn vị qua từng thời kỳ để duyệt chi và chuyển 173 bộ chứng từ cho Kho bạc Nhà nước để thanh toán theo quy định. Từ đó, Trang chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Hành vi tham ô của bị can Võ Thị Thùy Trang có sự “tiếp tay” của bị can Lê Hoàng Nhân (Trưởng cửa hàng số 24, thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành, tại xã Long Định, Đồng Tháp). Nhân đã đồng ý xuất khống hóa đơn thuế GTGT cho Ban Thi đua - Khen thưởng theo đề nghị của Trang với 106 hóa đơn (gồm 62.076 lít xăng và 12 lít nhớt), tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Qua đó, Trang lập 78 chứng từ khống, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Phiên Tòa xét xử vụ sai phạm tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang (cũ) kéo dài nhiều ngày.

Ngoài ra, Võ Thị Thùy Trang còn sử dụng hóa đơn của nhiều cửa hàng văn phòng phẩm và các đơn vị bán hàng khác tại địa phương để lập hàng chục bộ chứng từ khống, chiếm đoạt trên 360 triệu đồng.

Hành vi phạm pháp của bị cáo Võ Thị Thùy Trang có liên quan đến trách nhiệm của các ông: Huỳnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang (từ 1/1/2020 đến 28/2/2020); Nguyễn Thành Tấn, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (từ 1/3/2020 đến 28/2/2021); Hồ Vũ Bảo, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (từ 1/3/2021 đến 31/12/2021); Huỳnh Thị Lan, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (từ 1/1/2022 đến 31/8/2023).

Các cán bộ trên thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý công tác tài chính, kế toán để bị can Võ Thị Thùy Trang sử dụng chữ ký số ký duyệt chứng từ chuyển Kho bạc Nhà nước thanh toán, từ đó chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân và đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước rất lớn. Cụ thể ông Hồ Vũ Bảo gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 243 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Tấn hơn 603 triệu đồng và bà Huỳnh Thị Lan trên 1,2 tỷ đồng. Đối với số tiền tham ô hơn 2,1 tỷ đồng, bà Trang đã tự nguyện giao nộp khắc phục hậu quả xong.