Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Giám đốc xin bán 175 cây vàng để khắc phục

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ", xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT, cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan đã bước vào phần xét hỏi.

Là người đầu tiên được trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cho biết về dự án Bản Mồng tại tỉnh Nghệ An (được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009) với tổng cộng 256 gói thầu.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân trả lời câu hỏi của HĐXX.

Trong đó, gói thầu số 36 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư có giá trị đặc biệt lớn, hơn 1.043 tỷ đồng. Bị cáo Dân đã gặp Hoàng Văn Thắng - khi đó là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tại nhà riêng để xin đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo cho hay, biết Hoàng Văn Thắng khi người này từng đi khảo sát công trường ở một dự án trước đó.

Tại cuộc gặp, Hoàng Văn Thắng nói doanh nghiệp làm tốt thì sẽ ủng hộ. Bị cáo Dân đã đưa cho Thứ trưởng Thắng 200.000 USD, để nhờ vả liên quan đến dự án Bản Mồng. Số tiền này, bị cáo Dân để trong túi sách, khi đến đã để ở bàn uống nước.

Lúc đưa cho Thứ trưởng Thắng, bị cáo nói đó là túi quà. Sau đó, khi bị cáo Dân về Hoàng Văn Thắng cũng không phản hồi gì về việc đó. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết sau đó, Dân cũng nhiều lần gặp Hoàng Văn Thắng để tặng quà, mỗi lần khoảng vài chục triệu, số tiền cụ thể không nhớ rõ.

Chủ tọa "nhắc" bị cáo, hồ sơ thể hiện, tổng khoản tiền bị cáo đưa cho Hoàng Văn Thắng khoảng 500 triệu đồng. Bị cáo đồng ý với số tiền này. Trở lại nội dung vụ án, bị cáo Dân cho biết, nhờ giới thiệu của Hoàng Văn Thắng, bị cáo Dân đã gặp Trần Tố Nghị - khi đó là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và được Nghị giới thiệu sang Ban 4 để gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã) - khi đó là Cục phó, kiêm giám đốc Ban 4.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cùng trong phần xét hỏi, chủ tọa cũng hỏi bị cáo về 175 cây vàng cơ quan điều tra thu giữ trước đó.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Dân cho biết đây là tài sản được tích lũy từ khi gia đình kinh doanh cây xăng. Số vàng đó, vợ của bị cáo đã mua và để đó. Bên cạnh đó, bị cáo Dân cũng cho biết, bản thân bị cáo đã nhận thức được sai phạm, nên mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại bộ NN&PTNT gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền lên đến hơn 251 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời câu hỏi của HĐXX.

Về các dự án, bị cáo Dân khai không tham gia trực tiếp vào quá trình đấu thầu mà được nghe báo cáo lại. Công ty Hoàng Dân nhận được file tài liệu của chủ đầu tư về gói thầu, bản thân bị cáo không tham gia trực tiếp và cũng được nhân viên báo cáo.

"Bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm", bị cáo Dân trình bày.

Bị cáo Dân khai không nhớ nội dung tố giác ai nhận hối lộ của mình. Song chủ tọa nhắc nhở, việc bị cáo nhớ để sau này Hội đồng xét xử quyết định bản án có xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết.

"Bị cáo nhớ có trình bày đã đưa tiền cho ông Thắng, ông Nghị và ông Thanh", bị cáo Nguyễn Văn Dân nói.