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Xử phạt 20 triệu đồng vì đăng Căn cước điện tử của người khác lên Facebook

Thứ Năm, 21:47, 17/09/2026
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VOV.VN - Đăng bài tìm người trên Facebook kèm hình ảnh Căn cước điện tử, làm lộ nhiều thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt 20 triệu đồng.

Ngày 17/9, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.M.T. (SN 1995, trú phường Thành Sen) về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

xu phat 20 trieu dong vi dang can cuoc dien tu cua nguoi khac len facebook hinh anh 1
Tự ý đăng tải hình ảnh Căn cước điện tử của người khác lên Facebook chị N.T.M.T. bị xử phạt 20 triệu đồng. (Công an phường Thành Sen).

Theo cơ quan Công an, ngày 26/8/2026, N.T.M.T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân.

Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết đã nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định pháp luật và cam kết không tái phạm.

Ngày 15/9/2026, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt N.T.M.T. số tiền 20 triệu đồng. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an phường Thành Sen khuyến cáo người dân không tự ý thu thập, sử dụng, cung cấp, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ nội dung, loại bỏ các dữ liệu cá nhân không cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
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