Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 17/9, Công an xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Chị T.T.T.H. (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Kỳ Khang).

Trước đó, ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H. (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài trong nhóm Facebook “Chợ Kỳ Anh”, với nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của chị.

Bài viết được đăng dưới hình thức ẩn danh nhằm che giấu danh tính người đăng. Sau khi xuất hiện, nội dung này thu hút sự quan tâm của nhiều người và kéo theo nhiều bình luận trái chiều.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh, làm rõ người đăng bài là chị T.T.T.H. Quá trình làm việc, sau khi được giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật, chị H. đã gỡ bỏ bài viết.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an xã Kỳ Khang đã ra quyết định xử phạt chị T.T.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng.