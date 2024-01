Xử phạt nghiêm khắc tội môi giới mại dâm

Trong khoảng thời gian rất ngắn, những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024, hàng loạt đường dây môi giới mại dâm phức tạp về tính chất, đáng sợ về quy mô bị Công an TP.HCM bóc gỡ.

Ngày 31/12/2023, Công an TP.HCM đã tạm giữ Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, công an phát hiện Hạnh điều hành đường dây hoạt động môi giới mại dâm trên mạng, quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hotgirl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng... với giá bán dâm từ 14 triệu - 50 triệu đồng/lượt. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng số tiền từ 4-15 triệu đồng/lần của gái bán dâm.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt cho các đại gia trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 1/1/2024, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 người, gồm: Hwang Chang Nam, Jung Jong Pil (cùng mang quốc tịch Hàn Quốc), Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, công an phát hiện nhà hàng JOY trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng JOY hoạt động từ tháng 7/2023 đến nay, do Hwang Chang Nam trực tiếp điều hành và có 30 phòng karaoke không phép.

Từ trái qua: Trần Tiến Trung, Jung Jong Pil, Hwang Chang Nam, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tại nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ bán dâm giá 3,8 triệu đồng/lượt. Tổng số tiền mà nhóm thu lợi từ hoạt động mại dâm khoảng 20 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết: "Người có hành vi môi giới mại dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì tùy vào mức độ phạm tội mà khung hình phạt tù thấp nhất của tội môi giới mại dâm là 06 tháng và cao nhất là 15 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; b) Có tổ chức; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Đối với 02 người trở lên; e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. (Điều 328 Bộ Luật hình sự 2015)

"Hành vi môi giới lại có dấu hiệu cưỡng ép hoặc đe dọa, sử dụng vũ lực với người bán dâm để ép người đó giao cấu trái với ý muốn của họ thì trong trường hợp này, hành vi của người môi giới không chỉ thỏa mãn tội môi giới mà còn thỏa mãn tội danh khác, có thể bị xem xét về hành vi đồng phạm hiếp dâm hoặc cưỡng dâm ..." - Luật sư Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm.