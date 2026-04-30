  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

Thứ Năm, 16:20, 30/04/2026
VOV.VN - Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “T.A” và các trang/nhóm “Trường Thi – Ninh Bình”, “Thành Lợi quê tôi” đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân.

Quá trình xác minh, làm rõ, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là N.T.A (39 tuổi, trú tại phường Trường Thi). Tại buổi làm việc, sau khi được tuyên truyền, giải thích, N.T.A đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cán bộ Công an; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Công an phường Trường Thi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.A

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an phường Trường Thi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.A với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sau vụ việc, Công an phường Trường Thi tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trên không gian mạng.

Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt

VOV.VN - Qua rà soát trên không gian mạng, Công an các phường Yên Sơn và Nguyễn Uý (tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ. Công an Ninh Bình
Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành trên mạng xã hội

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Lâm Đồng xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về bầu cử

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

