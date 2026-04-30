Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “T.A” và các trang/nhóm “Trường Thi – Ninh Bình”, “Thành Lợi quê tôi” đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân.

Quá trình xác minh, làm rõ, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là N.T.A (39 tuổi, trú tại phường Trường Thi). Tại buổi làm việc, sau khi được tuyên truyền, giải thích, N.T.A đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cán bộ Công an; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an phường Trường Thi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.A với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sau vụ việc, Công an phường Trường Thi tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trên không gian mạng.