Xuất hiện nhiều hội nhóm rủ nhau “bùng nợ qua app”

Kiểm tra hành chính 20 cơ sở của Công ty F88 trên địa bàn An Giang

VOV.VN - Ngày 20/3, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn.