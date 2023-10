Honda Việt Nam tập huấn hướng dẫn giáo dục ATGT cho giáo viên mầm non

Tác giả PV/VOV.VN

VOV.VN - Mới đây, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông trong cấp học giáo dục mầm non cho 20 tỉnh/thành phố và hoàn thiện triển khai mở rộng chương trình trên phạm vi toàn quốc.