Thứ Tư, 21:00, 09/07/2025

“Bác làm vườn và nhà chủ” – Phần 2

VOV.VN - Gia đình quý tộc và những vị khách của họ thường xuyên nhầm lẫn hoặc đánh giá thấp tài năng của bác Larsen. Họ cho rằng những quả táo, quả lê ngon nhất là do đất tốt, do "sự chỉ đạo" của họ, hoặc thậm chí là do chim chóc mang hạt giống lạ đến.