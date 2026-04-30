140 sĩ quan công an Đồng Tháp được thăng cấp quân hàm

Thứ Năm, 17:18, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2026, công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá đối với các lãnh đạo, Chỉ huy cấp phòng; đội và tương đương; Trưởng công an xã, phường thuộc Công an tỉnh.

Các sĩ quan công an tỉnh Đồng Tháp nhận quyết định thăng cấp quân hàm

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành quyết định thăng cấp quân hàm cho các sĩ quan công an tỉnh Đồng Tháp gồm: thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với 22 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Giám đốc công an tỉnh thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá với 118 cán bộ là Chỉ huy và tương đương; Trưởng Công an xã, phường thuộc Công an tỉnh.

Nhiều chỉ huy công an cấp Đội, cấp xã cũng được thăng quân hàm

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp, khẳng định 140 cán bộ công an được thăng cấp bậc hàm lần này là những lãnh đạo, chỉ huy có nhiều đóng góp cho công an tỉnh. Tất cả đều trải qua quá trình công tác, rèn luyện, thử thách, phấn đấu không ngừng. Việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, cống hiến.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định thăng quân hàm cho 140 cán bộ công an

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sỹ quan cao cấp

VOV.VN - Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sỹ quan cao cấp Bộ Quốc phòng. 

Thắp sáng những bản làng vùng biên bằng sức lính quân hàm xanh

VOV.VN - Nhiều năm qua, những người lính quân hàm xanh - Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã và đang góp phần thay đổi diện mạo thôn, bản, nâng cao đời sống đồng bào và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh, chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.

