Thăng cấp bậc hàm gần 100 cán bộ, sĩ quan công an tại Lâm Đồng

Trong đó, 22 đồng chí là trưởng phòng và tương đương được thăng từ thượng tá lên đại tá; 76 đồng chí là đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã, phường được thăng từ trung tá lên thượng tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm vừa là ghi nhận quá trình cống hiến, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần gương mẫu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, việc thăng cấp bậc hàm góp phần củng cố lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho các cán bộ, sĩ quan công an tỉnh Lâm Đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trương Minh Đương trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho 22 cán bộ.