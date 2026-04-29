Thăng cấp bậc hàm gần 100 cán bộ, sĩ quan công an tại Lâm Đồng

Thứ Tư, 21:52, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá cho 98 cán bộ, sĩ quan đến niên hạn năm 2026.

Trong đó, 22 đồng chí là trưởng phòng và tương đương được thăng từ thượng tá lên đại tá; 76 đồng chí là đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã, phường được thăng từ trung tá lên thượng tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm vừa là ghi nhận quá trình cống hiến, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần gương mẫu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, việc thăng cấp bậc hàm góp phần củng cố lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

thang cap bac ham gan 100 can bo, si quan cong an tai lam Dong hinh anh 1
Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm. 
thang cap bac ham gan 100 can bo, si quan cong an tai lam Dong hinh anh 2
Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho các cán bộ, sĩ quan công an tỉnh Lâm Đồng.
thang cap bac ham gan 100 can bo, si quan cong an tai lam Dong hinh anh 3
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trương Minh Đương trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho 22 cán bộ.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá Thượng tá
Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá
Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

VOV.VN - Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Truy thăng cấp bậc hàm đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải
Truy thăng cấp bậc hàm đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải

Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Công an tỉnh Lâm Đồng bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử
Công an tỉnh Lâm Đồng bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử

VOV.VN - Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

