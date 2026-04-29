Thăng cấp bậc hàm gần 100 cán bộ, sĩ quan công an tại Lâm Đồng
VOV.VN - Ngày 29/4, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá cho 98 cán bộ, sĩ quan đến niên hạn năm 2026.
Trong đó, 22 đồng chí là trưởng phòng và tương đương được thăng từ thượng tá lên đại tá; 76 đồng chí là đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã, phường được thăng từ trung tá lên thượng tá.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm vừa là ghi nhận quá trình cống hiến, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần gương mẫu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, việc thăng cấp bậc hàm góp phần củng cố lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.