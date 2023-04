3 chiến hạm Trung Quốc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển Hoa Đông

Thông tin về cuộc diễn tập được đăng ngày 2/4 trên tài khoản WeChat chính thức của Chiến khu miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc kèm theo hình ảnh. Theo đó, 3 chiến hạm tham gia huấn luyện gồm tàu hộ vệ Tương Đàm, tàu khu trục Thái Nguyên và Thái Châu. 3 tàu đã tiến hành huấn luyện thực chiến tại một khu vực trên biển Hoa Đông và luôn trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu”.

Hình ảnh về cuộc huấn luyện do Trung Quốc công bố. Nguồn: Chiến khu miền Đông

Thông tin cho hay, đội hình huấn luyện trên biển lần này đã “bám sát nhiệm vụ, làm nổi bật điều kiện thực chiến”, hoàn thành 10 hạng mục huấn luyện như bắn vũ khí, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển..., kiểm tra thêm về năng lực hiệp đồng tác chiến của biên đội tàu, nâng cao khả năng ra quyết định của chỉ huy, cũng như khả năng ứng phó khẩn cấp và phối hợp của các sĩ quan và binh sĩ.

Dữ liệu cho thấy, tàu Tương Đàm là tàu tác chiến chủ lực do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, tàu Thái Nguyên là một trong những tàu khu trục Type 052D do Trung Quốc đóng, còn tàu Thái Châu là một trong hai tàu khu trục lớp Sovremenny do Trung Quốc đặt mua từ Nga.

Cuộc huấn luyện diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đi thăm một số quốc gia châu Mỹ và quá cảnh ở New York và Los Angeles của Mỹ trong hành trình đi và về Đài Loan. Hiện vẫn chưa rõ liệu bà Thái có gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy hay không. Đây là động thái đang được Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ, đồng thời tuyên bố kiên quyết phản đối và “chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả”./.