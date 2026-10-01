7 sĩ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh, Trung tá Trần Trọng Nguyên, Thiếu tá Phan Đắc Cường, Đại úy Phạm Phước Lộc, Đại úy Bùi Trung Dũng, Đại úy Nguyễn Phương Mai và Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Toàn cảnh buổi lễ

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các sĩ quan trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, trong năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, việc triển khai lực lượng diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc đang phải cắt giảm ngân sách, các nước phải đổi mới hoạt động tham gia đóng góp cho Liên hợp quốc. Đây là bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam ũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công anh Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ

Để các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Văn phòng Thường trực và Công an các đơn vị, địa phương xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Công tác đào tạo, huấn luyện trước khi triển khai phải được thực hiện khoa học, bài bản, chu đáo, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng và các điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần trang bị kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ, khẩn cấp tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 07 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA

7 sĩ quan Công an Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu chủ động rà soát, tuyển chọn và tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ, nguyện vọng đăng ký tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đối với 7 sĩ quan được cử đi lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu xác định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm khi được lựa chọn đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, đất nước và con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Các sĩ quan cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, vận dụng những kiến thức đã được đào tạo, tập huấn và phát huy năng lực để ứng tuyển các vị trí công tác tại Phái bộ.

Một số hình ảnh tại sự kiện: