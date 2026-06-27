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Áp dụng chính sách tinh giản biên chế tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Thứ Bảy, 18:05, 27/06/2026
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VOV.VN - Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố hoàn thành việc lập danh sách người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do sắp xếp tổ chức, đồng thời dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 1/9/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 167/NQ-CP ngày 26/6/2026 về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.

Trường hợp khi áp dụng chính sách biên chế nêu trên, nếu trợ cấp tinh giản biên chế đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp tinh giản biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức theo Luật số 98/2025/QH15 thì được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách đối tượng nghỉ việc; dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và nội dung nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2026.

Diệp Thảo/VOV.VN
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