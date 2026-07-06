Australia và Fiji ký hiệp ước quốc phòng lịch sử

Trong khuôn khổ chuyến thăm Fiji, sáng nay (6/7), Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký Hiệp ước Liên minh đại dương hòa bình. Hiệp ước này đưa Fiji trở thành đồng minh thứ tư của Australia sau Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea; và Australia trở thành đồng minh đầu tiên của Fiji.

Hiệp ước khẳng định trong trường hợp xảy ra các diễn biến liên quan đến an ninh, đe dọa chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của một bên thì các bên sẽ tham vấn và cân nhắc các biện pháp ứng phó với mối đe dọa. Bên cạnh đó, Hiệp ước cũng khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nhằm vào một bên thì bên kia cũng sẽ hành động để ứng phó với mối nguy hiểm chung đối với khu vực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka tại lễ ký. Nguồn: Reuters.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định hiệp ước này rất quan trọng và làm cho hai nước trở nên mạnh mẽ hơn: “Hiệp ước Liên minh đại dương hòa bình tạo ra nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau của cả hai bên và xác định rằng không có nghĩa vụ nào cao hơn việc giúp đỡ nhau khi cần thiết”.

Ngoài Hiệp ước Liên minh đại dương hòa bình, Australia và Fiji còn ký Hiệp ước Liên minh Vuvale làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực như an ninh, biến đổi khí hậu, kinh tế số, khả năng phục hồi và kết nối văn hóa - con người. Hai hiệp ước này được cho là không chỉ thay đổi quan hệ giữa hai bên mà còn góp phần tái định hình bối cảnh chiến lược khu vực Thái Bình Dương.

Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka khẳng định, hai thỏa thuận mà nước này và Australia ký kết cho thấy quan điểm chung của hai nước trước những thách thức đang thay đổi: “Những thỏa thuận mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước bước vào một kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác chiến lược. Các văn kiện này chính thức hóa một khuôn khổ toàn diện và bền vững, dựa trên ba trụ cột chính: tăng cường hợp tác an ninh, nâng cao sức mạnh và khả năng phục hồi kinh tế, cũng như củng cố kết nối nhân dân”.

Trước Fiji, Australia cũng đã ký thỏa thuận quốc phòng tương tự với Papua New Guinea vào năm ngoái. Ngoài Fiji, Hiệp ước Liên minh đại dương hòa bình cũng để ngỏ cánh cửa để các quốc gia Thái Bình Dương khác có quân đội riêng có thể tham gia bao gồm Tonga, Papua New Guinea và New Zealand.