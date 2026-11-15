English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia và Philippines ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới

Chủ Nhật, 11:54, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra tại Philippines, Australia và Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng hải và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương.

Lễ ký kết diễn ra tại cảng Manila South của Philippines, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Đại sứ Australia tại Philippines Innes Brown đã ký kết thỏa thuận.

australia va philippines ky thoa thuan hop tac quoc phong moi hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Phillippines Gilberto Teodoro và Đại sứ Australia tại Phillippines Innes Brown trao đổi thỏa thuận sau khi ký kết. Nguồn: GMA News

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh thỏa thuận mới sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

“Thỏa thuận này bao gồm ba nội dung chính. Thứ nhất, xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Thứ hai, tăng cường năng lực nhận thức tình hình trên biển và chia sẻ thông tin. Thứ ba, đẩy mạnh đối thoại chiến lược, phối hợp lập kế hoạch, huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng”, Thủ tướng Albanese cho biết.

Bên cạnh việc ký kết thỏa thuận, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia sẽ công bố khoản đầu tư bổ sung nhằm hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực giám sát và nhận thức tình hình trên biển. Các nội dung hỗ trợ bao gồm công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và an ninh mạng, đồng thời cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ huấn luyện.

Theo Thủ tướng Australia, thỏa thuận hợp tác quốc phòng cùng khoản đầu tư bổ sung phản ánh mức độ phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ quốc phòng giữa Australia và Philippines. Ông cho rằng những hoạt động hợp tác này sẽ góp phần tăng cường an ninh, an toàn và thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ
Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

Philippines, Australia, Canada và Mỹ tham gia tập trận hàng hải lần thứ 10
Philippines, Australia, Canada và Mỹ tham gia tập trận hàng hải lần thứ 10

VOV.VN - Lực lượng hải quân và không quân Philippines, Australia, Canada và Mỹ đã kết thúc Hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA) lần thứ 10. Hoạt động khẳng định cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực của các quốc gia tham dự.

Philippines, Australia, Canada và Mỹ tham gia tập trận hàng hải lần thứ 10

Philippines, Australia, Canada và Mỹ tham gia tập trận hàng hải lần thứ 10

VOV.VN - Lực lượng hải quân và không quân Philippines, Australia, Canada và Mỹ đã kết thúc Hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA) lần thứ 10. Hoạt động khẳng định cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực của các quốc gia tham dự.

Australia phối hợp với Philippine triệt phá cơ sở chuyên lừa đảo
Australia phối hợp với Philippine triệt phá cơ sở chuyên lừa đảo

VOV.VN - Trước thực trạng lừa đảo làm người dân Australia thiệt hại rất nhiều tiền mỗi năm, cảnh sát nước này đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á để triệt phá các cơ sở lừa đảo, trong đó phải kể đến chiến dịch được triển khai tại Phillippines vào năm ngoái.

Australia phối hợp với Philippine triệt phá cơ sở chuyên lừa đảo

Australia phối hợp với Philippine triệt phá cơ sở chuyên lừa đảo

VOV.VN - Trước thực trạng lừa đảo làm người dân Australia thiệt hại rất nhiều tiền mỗi năm, cảnh sát nước này đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á để triệt phá các cơ sở lừa đảo, trong đó phải kể đến chiến dịch được triển khai tại Phillippines vào năm ngoái.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích