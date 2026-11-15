Australia và Philippines ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới

Lễ ký kết diễn ra tại cảng Manila South của Philippines, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Đại sứ Australia tại Philippines Innes Brown đã ký kết thỏa thuận.

Bộ trưởng Quốc phòng Phillippines Gilberto Teodoro và Đại sứ Australia tại Phillippines Innes Brown trao đổi thỏa thuận sau khi ký kết. Nguồn: GMA News

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh thỏa thuận mới sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

“Thỏa thuận này bao gồm ba nội dung chính. Thứ nhất, xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Thứ hai, tăng cường năng lực nhận thức tình hình trên biển và chia sẻ thông tin. Thứ ba, đẩy mạnh đối thoại chiến lược, phối hợp lập kế hoạch, huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng”, Thủ tướng Albanese cho biết.

Bên cạnh việc ký kết thỏa thuận, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia sẽ công bố khoản đầu tư bổ sung nhằm hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực giám sát và nhận thức tình hình trên biển. Các nội dung hỗ trợ bao gồm công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và an ninh mạng, đồng thời cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ huấn luyện.

Theo Thủ tướng Australia, thỏa thuận hợp tác quốc phòng cùng khoản đầu tư bổ sung phản ánh mức độ phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ quốc phòng giữa Australia và Philippines. Ông cho rằng những hoạt động hợp tác này sẽ góp phần tăng cường an ninh, an toàn và thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực.