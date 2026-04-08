Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

SALAKNIB 2026 quy tụ hơn 7.000 binh sĩ, nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác của hệ thống chỉ huy nhiệm vụ, tác chiến liên hợp thông qua tích hợp hàng không, các hoạt động tác chiến phối hợp binh chủng và các hoạt động trên bộ. Nhật Bản và Australia lần đầu tiên tham gia SALAKNIB với tư cách là các nước tham gia và quan sát viên, đánh dấu lần tổ chức lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026. Nguồn: Quân đội Philippines

Thiếu tướng Efren Morados, Phó Tư lệnh Lục quân Philippines kiêm Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân vùng Luzon nhấn mạnh, cuộc tập trận có một mục tiêu rõ ràng và chiến lược nhằm tăng cường các hoạt động tác chiến phối hợp, làm sâu sắc thêm khả năng tương tác đa lĩnh vực và củng cố một cấu trúc an ninh khu vực đáng tin cậy và kiên cường.

Thiếu tướng Morados nhấn mạnh rằng, SALAKNIB là nền tảng để các lực lượng đồng minh cùng với đối tác, đảm bảo sự sẵn sàng phản ứng nhanh chóng, chính xác và phối hợp nỗ lực chống lại các mối đe dọa. Trong khi đó, Thiếu tướng James Bartholomees, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 25 của Lục quân Hoa Kỳ, nhấn mạnh cuộc tập trận là một minh chứng cho sự đoàn kết giữa các lực lượng đồng minh, đảm bảo hòa bình, ngăn chặn sự xâm lược và bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Trong những tuần tới, các binh sĩ tham gia sẽ huấn luyện các hoạt động trong rừng rậm, bắn đạn thật và chiến thuật đơn vị nhỏ, tập trung vào khả năng tương tác giữa các chức năng tình báo, hỏa lực, cơ động, hậu cần.... Cuộc tập trận cũng sẽ là bước chuẩn bị cho cuộc tập trận chung lớn hơn Balikatan, tăng cường hơn nữa sự phối hợp và sẵn sàng giữa các lực lượng đồng minh.

Giai đoạn 1 của cuộc tập trận SALAKNIB diễn ra từ ngày 6-17/4, tiếp theo là cuộc tập trận Balikatan từ tháng 4 đến tháng 5 và giai đoạn 2 của SALAKNIB từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2026.