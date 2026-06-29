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Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện nhiệm vụ quân sự tại Đắk Lắk

Thứ Hai, 20:58, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, Đoàn công tác số 2 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đối với Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác của Bộ Quốc phòng còn có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

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Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. (Ảnh: Việt Hùng)

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị như Trung đoàn 584, Đồn Biên phòng 735, Đồn Biên phòng 737 và nghe Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng cùng các mặt công tác khác trong 6 tháng đầu năm, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

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Đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trên tuyến biên giới. (Ảnh: Việt Hùng)

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Đồng thời, chủ động phối hợp khảo sát thực địa phục vụ cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự sẵn sàng huy động khi có yêu cầu; triển khai hiệu quả cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Ea H'leo (Đồn Biên phòng 735). (Ảnh: Việt Hùng)

Về nhiệm vụ quốc phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, bảo đảm chất lượng chính trị; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, không gian mạng; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 02 và Nghị định số 03 của Chính phủ; thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu.

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Đoàn công tác kiểm tra hệ thống các văn kiện, văn bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Việt Hùng)

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kiện toàn tổ chức đảng các cấp; bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, đơn vị cần chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới và vùng biển; đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) và các đoàn kiểm tra liên quan về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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