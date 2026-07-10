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Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc

Thứ Sáu, 15:20, 10/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043, quyết định thành lập Chi bộ tàu CSB 4043 và trao các quyết định về công tác cán bộ, quân lực. 

Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Khung tàu, Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, việc thành lập Khung tiếp nhận góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Tây Nam; 

Tàu CSB 4043 được biên chế cho Hải đội 401, vì vậy Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu các cơ quan của Bộ Tư lệnh Vùng, Hải đội 401 thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Khung tàu CSB 4043 hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện và đưa tàu về đơn vị.

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Lễ hạ thủy Tàu CSB 4043 tại Tổng Công ty Ba Son ngày 6/5/2026.

Đối với Khung tàu CSB 4043, Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, vũ khí trang bị của tàu; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sớm làm chủ phương tiện ngay sau khi tiếp nhận. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận và khai thác, sử dụng tàu.

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Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Khung tàu CSB 4043.

Đại úy Nguyễn Văn Phước - Thuyền trưởng tàu CSB 4043 khẳng định sẽ quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tàu tuần tra cao tốc TT-400, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Đức Thái-Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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