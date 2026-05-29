Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là chủ động nắm chắc tình hình; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Duy trì nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đạt kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp; Phong trào Thi đua quyết thắng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phần thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng thành tích mà LLVT Quân khu 9 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ, năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn theo tinh thần đổi mới về tư duy, tầm nhìn, phương pháp và hành động, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng xây dựng Đảng bộ quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống; phát huy tốt hơn nữa vai trò của LLVT trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo; chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên và không gian mạng, bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn; triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn hiệu quả.