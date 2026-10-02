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Cận cảnh diễn tập xử lý gây rối, bạo loạn, khủng bố tại Tây Nguyên

Thứ Sáu, 20:25, 02/10/2026
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VOV.VN - Cuộc diễn tập xử lý gây rối, bạo loạn, khủng bố là dịp kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong những tình huống phức tạp; qua đó rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ.

Cuộc diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị. Các tình huống được xây dựng liên hoàn, phát triển từ tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn đến khủng bố có vũ trang, bắt cóc con tin và cháy nổ, đòi hỏi các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử lý nhanh, chính xác. Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh nổi bật tại cuộc diễn tập do Bộ Công an tổ chức ngày 2/10 tại Đắk Lắk.

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Lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 7, Bộ Công an tham gia diễn tập phương án xử lý tình huống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên.

 

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Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm trong đội hình tham gia diễn tập. Đây là lực lượng được triển khai xử lý các tình huống đặc biệt phức tạp, trong đó có khủng bố, bắt cóc con tin.

 

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Lực lượng cảnh khuyển cùng cán bộ huấn luyện tham gia diễn tập, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương án tác chiến được phân công.

 

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Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập, thể hiện quy mô lớn và yêu cầu hiệp đồng giữa nhiều lực lượng trong xử lý tình huống phức tạp.

 

Clip: Toàn cảnh quy mô lực lượng, phương tiện tham gia cuộc diễn tập.
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Đoàn xe của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đầu đội hình phương tiện tham gia diễu hành tại buổi diễn tập.
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Đoàn xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động. Các phương tiện chuyên dụng được huy động nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý những tình huống an ninh, trật tự phức tạp.
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Xe tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái (UAV) được đưa vào diễn tập, cho thấy yêu cầu ứng dụng phương tiện, công nghệ trong xử lý các tình huống an ninh, trật tự hiện nay.
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Đội hình lực lượng kỵ binh tham gia diễu hành, cơ động trong phương án xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự.

 

Clip: Cuộc diễn tập mở đầu với tình huống giả định tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, sau đó phát triển thành bạo loạn. Các lực lượng lập tức triển khai đội hình, hiệp đồng xử lý.
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Tình huống giả định mở đầu từ việc một nhóm người tập trung đông, có biểu hiện gây rối, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn.
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Tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp khi các đối tượng quá khích kích động đám đông, chuyển từ gây rối sang chống đối lực lượng chức năng. Các đối tượng quá khích đốt phá, tấn công tài sản nhà nước và trụ sở cơ quan, đẩy tình huống từ gây rối lên bạo loạn.
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Các đối tượng quá khích sử dụng gậy gộc, gạch đá, bom xăng tấn công lực lượng cảnh sát cơ động trong tình huống diễn tập.
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Lực lượng cảnh sát cơ động triển khai đội hình, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông, trấn áp các đối tượng quá khích.
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Lực lượng kỵ binh được triển khai tham gia xử lý tình huống bạo loạn, hỗ trợ kiểm soát đám đông và bảo đảm an ninh, trật tự.
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Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng tác chiến, từng bước kiểm soát tình hình, khống chế các đối tượng bạo loạn theo phương án diễn tập.
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Lực lượng chức năng kiểm soát khu vực sau khi xử lý tình huống bạo loạn, sẵn sàng chuyển sang trạng thái ứng phó với tình huống giả định mới.

 

Clip: Sau khi tình huống giả định bạo loạn được kiểm soát, kịch bản tiếp tục phát triển: một nhóm đối tượng khủng bố có vũ trang mang theo súng, bom mìn tấn công và chiếm giữ tòa nhà trụ sở UBND tỉnh, bắt cóc con tin. 

 

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Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng bao vây khu vực, tổ chức các phương án tiếp cận nơi các đối tượng khủng bố đang khống chế con tin.

 

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Lực lượng quân đội sử dụng trực thăng đưa cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận tòa nhà từ trên cao, thực hiện phương án giải cứu con tin.

 

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Cảnh sát đặc nhiệm triển khai tiếp cận tòa nhà theo phương án tác chiến, phối hợp với các lực lượng bên ngoài kiểm soát khu vực.

 

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Thiết bị bay không người lái (UAV) mang theo súng máy để tấn công mục tiêu. 

 

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Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tổ chức đột kích, giải cứu thành công các con tin và khống chế các đối tượng khủng bố trong tình huống giả định, kết thúc một trong những nội dung phức tạp của cuộc diễn tập.
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Tình huống mìn do các đối tượng khủng bố để lại phát nổ, gây cháy tại tòa nhà trụ sở UBND tỉnh, bên trong còn nhiều người cần được cứu nạn khẩn cấp. Các lực lượng chức năng phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, khép lại chuỗi tình huống liên hoàn của cuộc diễn tập.

 

Clip: Liên hoàn các tình huống khủng bố, giải cứu con tin và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
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Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập. 
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Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà, chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành nhiệm vụ.
Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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