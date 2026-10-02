Cận cảnh diễn tập xử lý gây rối, bạo loạn, khủng bố tại Tây Nguyên
Thứ Sáu, 20:25, 02/10/2026
VOV.VN - Cuộc diễn tập xử lý gây rối, bạo loạn, khủng bố là dịp kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong những tình huống phức tạp; qua đó rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ.
Cuộc diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị. Các tình huống được xây dựng liên hoàn, phát triển từ tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn đến khủng bố có vũ trang, bắt cóc con tin và cháy nổ, đòi hỏi các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử lý nhanh, chính xác. Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh nổi bật tại cuộc diễn tập do Bộ Công an tổ chức ngày 2/10 tại Đắk Lắk.
Clip: Toàn cảnh quy mô lực lượng, phương tiện tham gia cuộc diễn tập.
Clip: Cuộc diễn tập mở đầu với tình huống giả định tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, sau đó phát triển thành bạo loạn. Các lực lượng lập tức triển khai đội hình, hiệp đồng xử lý.
Clip: Sau khi tình huống giả định bạo loạn được kiểm soát, kịch bản tiếp tục phát triển: một nhóm đối tượng khủng bố có vũ trang mang theo súng, bom mìn tấn công và chiếm giữ tòa nhà trụ sở UBND tỉnh, bắt cóc con tin.
Clip: Liên hoàn các tình huống khủng bố, giải cứu con tin và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.
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VOV.VN - Ngày 4/11, tại Cảng hàng không Điện Biên, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không tỉnh Điện Biên tổ chức diễn tập quy mô lớn năm 2025 với tình huống giả định đối tượng khủng bố bắt giữ con tin và tấn công mạng.
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VOV.VN - Sáng 28/8, Bộ Quốc phòng tổ chức “Diễn tập thực binh chống khủng bố năm 2024” tại miền Trung và Tây Nguyên. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập tại Đắk Lắk.
VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.
VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.